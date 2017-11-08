«Ростелеком» продает порядка тридцати зданий в регионе – спецсвязь ФСО это не затронет

ПАО «Ростелеком» продает около тридцати принадлежащих компании зданий в Свердловской области.

Как сообщила пресс-секретарь компании Ирина Щенникова, на продажу выставлено, в том числе, главное офисное здание на ул. Московская, 11, площадью 4,5 тыс. кв.м. В Свердловской области продаются более 30 объектов. среди которых: 3 – в Нижнем Тагиле (на ул. Черных, 17, площадь 2 тыс. кв.м.; на ул. Тимирязева, 34, площадью 1 тыс. кв.м.; в р-не Новая Лебяжка, площадь 1 тыс. кв.м), по одному – в Лесном (ул. Сиротина 2А, площадь 1,4 тыс. кв.м.), Камышлове (ул. Закамышловская 1б, площадь 1,6 тыс. кв.м.), Асбесте (ул. Ленинградская 1а, площадь 1 тыс. кв.м.), Нижней Салде (ул. Ломоносова 58, площадь 1 тыс. кв.м.), Нижних Сергах (ул. Пионеров 83, площадь 1,5 тыс. кв.м.).

Реализация объектов будет осуществляться посредством торговых процедур, в ходе торгов стоимость может быть скорректирована.

По данным Щенниковой, помещения выставлены на продажу в рамках федеральной программы эффективного использования портфеля недвижимости, цель которой – перераспределение инвестиций и снижение расходов на недвижимость с нефункциональной площадью. Недвижимость, находящаяся в собственности «Ростелекома», высвобождается в результате модернизации технической базы оператора. Телекоммуникационное оборудование, которое использовалось еще несколько лет назад, требовало в десятки раз больших площадей для своего размещения по сравнению с новым, современным. Логика оптимизации портфеля недвижимости такова: административно-управленческий персонал будет размещаться, по преимуществу, в зданиях, где расположены ключевые объекты телекоммуникационной инфраструктуры оператора. «Особо следует подчеркнуть, что данная программа оптимизации недвижимости не касается офисов обслуживания клиентов, и никак не отразится на их интересах», – заявили в ПАО «Ростелеком».

Отметим, что узлами связи «Ростелекома» часто пользуется управление спецсвязи ФСО по УрФО, однако зданий, где они расположены (как правило, это строения, принадлежащие иным силовым структурам), у которых «квартируют» связисты, продажа не коснется.

Екатеринбург, Максим Бородин

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