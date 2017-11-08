На объездной водитель Nissan влетел под трал – людей пришлось вытаскивать спасателям (ФОТО)

Екатеринбург, Ноябрь 08 (Новый День, Максим Бородин) – В среду утром на Объездной дороге в районе кольца на ул. Серафимы Дерябиной универсал Nissan wingroad попал под трал.

Водителя праворукой машины зажало в салоне, рассказал агентству очевидец ЧП. Спасатели уже извлекли его и других пассажиров из смятой машины. Как выяснилось, всего в легковушке было четыре человека. На данный момент они госпитализированы в стабильном состоянии. Ведется дознание.

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

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