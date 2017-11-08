Зарплата чиновников мэрии Екатеринбурга повысится. И останется тайной

Комиссия по местному самоуправлению ЕГД одобрила повышение должностных окладов муниципальных служащих, при этом сохранив тайну реальных зарплат чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед обсуждением депутатам раздали справки о денежном довольствии ряда должностей администрации города в условиях стажа работы в течение 1 года и 10 лет. Документы были с пометкой «для служебного пользования», и юристы думы настоятельно советовали не фотографировать их, а после голосования сдать обратно. «Может быть, еще съесть надо после прочтения?», – пошутил кто-то из избранников.

Тем не менее, смелый поступок мэрии впечатлил комиссию. «На моей памяти это первый раз, когда администрация выдает информацию о своих реальных зарплатах. Спасибо нам, депутатам, за такое достижение», – заявил Олег Хабибуллин.

В целом обсуждение вопроса свелось к повышению окладов чиновников, которое сложилось из индексации зарплат на 4% по указу губернатора области, применения районного коэффициента и так называемой «муниципальной индексации по дорожной карте», которая была принята по рекомендации областного правительства.

По данным начальника городского департамента финансов Анны Турунцевой, с учетом указанных изменений ежемесячные оклады чиновников составят: для руководителей аппарата – 37 669 рублей; для заместителей глав – от 28 047 до 29 910 рублей, для специалистов – от 17 279 до 18 832 рублей. При этом реальная зарплата в несколько раз превышает эти суммы, о чем указывалось в раздаточных документах под грифом «секретно». Депутаты сочли информацию удовлетворительной и вынесли вопрос на пленарное заседание думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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