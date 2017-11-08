Источник: сотрудники ФСБ задержали сотрудника ОэБ и ПК УМВД Екатеринбурга

Сотрудники УФСБ по Свердловской области в здании УМВД г.Екатеринбурга задержали полицейского, возглавлявшего отдел в одном из районных отделений.

Как стало известно РИА «Новый день», речь идет об одном из руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, предположительно, это Игорь Гайдакевич-Соколюк. о нем известно, что он закончил в 2004 году Суворовское училище, занимался рукопашным боем под эгидой ЗАО «Таганский ряд».

Связано задержание со служебной деятельностью задержанного или нет – пока точно не известно. Официальной информации о задержании на данный момент полицейский главк не распространяет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал следующим образом: «Всему свое время."

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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