Лекции про космос и суд над Чудо-женщиной – в Екатеринбурге пройдет фестиваль науки

С 15 по 18 ноября в Екатеринбурге пройдет фестиваль науки «Кстати. Спираль эволюции». На разных площадках будут прочитаны десятки лекций на темы космоса, будущего, прошлого, биологии, филологии, физики, разыграно ток-шоу с участием Киборга и Чудо-женщины, пройдет турнир химиков. Вход на все мероприятия – свободный.

Фестиваль популярной науки «Кстати. Спираль эволюции» проводит в Екатеринбурге информационный центр по атомной энергии и, пожалуй, это первый такой масштабный и массовый фестиваль на Урале. За четыре дня именитые лекторы и ученые прочитают десятки лекций. Среди заявленных тем – жизнь на Земле и Марсе, нанотехнологии, будущее и прошлое, атомная энергия и древность Византии. На фестивале назовут 10 самых главных биологических заблуждений и объяснят, как по статистике можно предсказать будущее. Пройдет ток-шоу, где адвокаты будут защищать Киборга и Чудо-женщину. Полную программу можно посмотреть на сайте.

«Цель фестиваля – рассказать студентам и школьникам о достижениях современной российской науки и техники, отечественных высокотехнологичных компаний, перспективах развития атомных технологий в России и в мире. Каждый желающий может присоединиться к любому из мероприятий фестиваля, пройдя регистрацию», – отмечают организаторы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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