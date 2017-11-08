В Первоуральске задержали рецидивиста-серийного поджигателя автомобилей

В Первоуральске задержали подозреваемого в серии поджогов автомобилей. За одну ночь с разницей в несколько минут полыхнуло четыре машины на разных улицах. Задержанный 38-летний первоуралец, ранее отсидевший 10 лет за разные преступления, признался: с помощью поджогов он хотел скрыть следы краж.

Все поджоги произошли ночью 19 октября. На улице Володарского у дома № 17 сгорела Mitsubishi и Chevrolet , у дома № 24 «А» на улице Гагарина – ВАЗ-2114, у дома № 9»Б» на улице Медиков – Nissan. Ни одна из машин не подлежит восстановлению. Ущерб для владельцев составил от 67 до 500 тысяч рублей в каждом случае.

В течение недели сотрудники местного уголовного розыска совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель Первоуральска. Выяснилось, что первый раз мужчина попал в поле зрения полиции в 17 лет, после чего привлекался за кражи, грабеж, угон, умышленное причинение вреда здоровью. В общей сложности он провел более 10 лет в местах лишения свободы. Последний раз мужчина освободился в 2017 году.

«Задержанный рассказал полицейским, что совершил поджоги, чтобы скрыть следы хищения ценных вещей из автомобилей. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Санкция данной статьи – до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного из машин имущества изъята в квартире приятельницы подозреваемого на улице Гагарина», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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