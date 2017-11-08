Неоднократно судимый уральский экс-журналист выиграл всероссийский поэтический конкурс среди заключенных

ГУФСИН Свердловской области подвел итоги второго этапа всероссийского поэтического конкурса среди осужденных «Я верну потерянное имя». Авторами лучших стихотворений признаны осужденные Александр Дерябин и Валерий Башкатов, увлекшиеся поэзией еще до попадания в места лишения свободы.

Творческий путь Валерия Башкатова описывает пресс-служба ГУФСИН: «Он получил высшее образование в Омском госуниверситете по специальности репортер-журналист. В 2000-е годы работал редактором «Молодежного вестника», затем в молодежных проектах на радио и телевидении. Первое стихотворение написал в 14 лет, его произведения печатались в региональных изданиях Свердловской и Омской областях. В 2007 году в Ирбите вышла книга осужденного «Радуга над Ирбиткой». Автор более двух тысяч стихотворений Валерий Башкатов судим несколько раз. На свободу он выйдет в 2020 году».

Вторым победителем в конкурсе стал Александр Дерябин, начавший литературное творчество в областной газете «Зона». Находясь на лечение в ЛИУ 51 осужденный увлекся музыкой и участвовал в песенном конкурсе среди заключенных «Калина красная». 6 октября поэт и музыкант вышел на свободу, заверив администрацию ЛИУ-51, что продолжит заниматься творчеством, сообщили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

«День «икс» прошел». Вопрос выселения уральской газеты из здания за критику власти до сих пор не решен. / В Первоуральске задержали рецидивиста-серийного поджигателя автомобилей. / Срок запуска трамваев по Татищева перенесли – транспорт пустят в течение месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»