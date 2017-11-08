Полиция ищет хулигана, распылившего газ в столовой Академии госслужбы

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента, произошедшего сегодня в столовой Уральского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, неизвестный во второй половине дня распылил газовый баллончик прямо в помещении столовой на улице 8 Марта, 70. Очевидцы сообщали, что в результате этого пострадали мужчина и престарелая женщина. Но в полиции утверждают, что у нескольких граждан лишь пощипало глаза. Эвакуация не понадобилась. Сотрудники вуза сообщили об инциденте в органы внутренних дел, на место выехала группа немедленного реагирования из ОП №5. Но к моменту ее прибытия хулиган уже скрылся, личность его пока не установлена. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили сегодня в УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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