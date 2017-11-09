Уралец застрелил из ружья сына за упрек в плохом воспитании дочери

На Среднем Урале вынесен обвинительный приговор мужчине, который хладнокровно застрелил сына за упрек в плохом воспитании дочери. Трагедия произошла после совместного застолья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказался житель Сысерти Владимир Смагин. Он обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе судебного процесса было установлено, что 17 мая Смагин вместе со своим сыном Алексеем и друзьями распивал спиртное на улице возле дома № 10 СНТ «Солнечный» в поселке Каменка. Во время застолья произошел конфликт. «Сын высказал претензии отцу из-за того, что он мало времени уделяет времени воспитанию своей дочери и его сестре. Смагин зашел в свой дом, взял из сейфа охотничье ружье, зарядил в него один патрон, вернулся и выстрелил в грудь сыну. От огнестрельного сквозного ранения Алексей в тот же день скончался в больнице», – говорят в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного следствия Владимир Смагин пытался уклониться от наказания, заявив, что не хотел убивать сына. Но суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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