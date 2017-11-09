На Среднем Урале чиновница выманила у бизнесменов свыше полумиллиона рублей

В Нижнесергинский районный суд направлено уголовное дело против бывшего ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом местной администрации. Женщина обвиняется в том, что выманила у семи предпринимателей 534 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, поводом для возбуждения дела послужило обращение женщины-предпринимателя в прокуратуру района, которая в сентябре 2015 года взяла в аренду муниципальное имущество – магазин в городе Нижние Серги. По договору арендатор обязан был ежемесячно вносить в бюджет плату за аренду.

В декабре 2015 года предприниматель не смогла самостоятельно сделать платеж и попросила провести его обвиняемую как сотрудницу профильного отдела администрации. Бизнесвумен при этом оставила сотруднице администрации необходимую сумму, а через несколько дней получила от нее платежные поручения о перечислении арендной платы.

Позже чиновница неоднократно просила предпринимателя одолжить ей денег. Обвиняемая обещала вернуть долг путем зачисления сумм на счет как очередной платеж по договору аренды.

На таких условиях предприниматель с января 2016 по апрель 2017 года передала сотруднице администрации 65 тысяч рублей. Чиновница взамен выдавала ей документы, подтверждающие платежи, а сама деньги за аренду не вносила.

Однако индивидуальный предприниматель узнала, что по договору аренды образовалась задолженность и обратилась в прокуратуру. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая аналогичным способом завладела деньгами еще шести предпринимателей. Чиновница администрации полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб коммерсантам.

Нижние Серги, Свердловская область, служба новостей РИА «Новый День»

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