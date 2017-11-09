Зачистка в метро: из переходов опять удаляют киоски

Переходы на станциях метро «Динамо» и «Машиностроителей» очистили от киосков. Конструкции разобрали за счет метрополитена, но предпринимателям придется вернуть деньги. В будущем подобная «зачистка» пройдет и на других станциях.

«В Железнодорожный районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ об обязании индивидуального предпринимателя, развернувшего торговлю в переходах, вернуть ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» порядка 12 кв.м. площади в пешеходном переходе станции «Динамо», а также 7 кв.м. площади в пешеходном переходе второго вестибюля станции метро «Машиностроителей», – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Предприниматель отказался за свой счет демонтировать киоски, поэтому сооружения были разобраны и удалены за счет метрополитена. Предпринимателю придется оплатить работы, а также вернуть исполнительский сбор.

Добавим, что от незаконно установленных киосков в будущем очистят и другие станции метро.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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