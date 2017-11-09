Председателя бюджетного комитета удивила «прибыльность» свердловских ГУПов

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков усомнился в необходимости содержать многочисленные ГУПы Свердловской области. Депутата заксобрания удивляет, почему при всех затратах региона на их работу, прибыли они не приносят.

«Я хотел бы уточнить по ГУПам. В части доходов они дают 19 млн рублей. А сколько их там работает? Почему такая маленькая прибыль? Стоит ли их вообще держать?»,– поинтересовался Терешков сегодня в ходе обсуждения проекта бюджета области на следующий год. Председатель бюджетного комитета отметил, что такую прибыль ГУПы дают из года в год и назвал содержание предприятий неэффективными тратами.

Однако сегодня обсуждать госпредприятия не стали – после возмущения Терешкова министр финансов Галина Кулаченко предложила обсудить вопрос на других заседаниях, когда речь будет идти в целом о госсобственности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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