В Нижнем Тагиле ищут водителя, наехавшего на беременную женщину

В Нижнем Тагиле разыскивают водителя иномарки, который совершил наезд на беременную женщину. Та переходила дорогу на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской на зеленый сигнал светофора, когда внезапно на проезжую часть выехал серо-голубой автомобиль.

Об инциденте, случившемся вчера днем, рассказала на своей странице «Вконтакте» сама пострадавшая Виктория Соколова, которая находится на 31 неделе беременности. По ее словам, она не запомнила ни марку, ни госномер машины, т.к. была в состоянии шока. «Может, кто что видел? Камеры, естественно, там не работают, сейчас важно найти водителя автомобиля. Хоть его и накажут на 500 руб, но все же правила для всех одни», – пишет сама Виктория.

Она также пояснила, что с ребенком и с ней все в порядке, женщина уже обратилась с заявлением в местное управление ГИБДД.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 09.11.17

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