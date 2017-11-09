В Екатеринбурге раздавили еще двести килограммов фруктов

В Екатеринбурге продолжается борьба с продуктами, не подпадающими под высокие российские требования – в этот раз было уничтожено порядка 200 кг лимонов, винограда и слив.

Как сообщили в Серовской транспортной прокуратуре, была проведена проверка исполнения законодательства о специальных экономических мерах на территории одной из продовольственных баз Серова, в ходе которой выявлены нарушения. Установлено, что на объектах торговли продавалсь подкарантинная продукция (яблоки, виноград, сливы, лимоны – всего свыше 200 кг) при отсутствии товаросопроводительной документации, а также без маркировки страны происхождения товаров и производителя. То есть продукция могла подпадать под российские санкции. В результате продавцов оштрафовали на 42 тысячи рублей, а двести килограммов фруктов изъяли и уничтожили на полигоне ТБО в г. Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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