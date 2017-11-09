Екатеринбург увеличит число жителей к 2020 году, но не станет богаче

Население Екатеринбурга в ближайшее десятилетие будет увеличиваться за счет периодического роста рождаемости и притока мигрантов. Но это еще не значит, что город станет богаче. К 2030 году по прогнозу мэрии доля трудоспособного населения снизится до 50%, зато станет больше пенсионеров и обучающейся молодежи. В перспективе финансовое положение мегаполиса может поправить агломерация «Большой Екатеринбург», рассказали чиновники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты гордумы заслушали отчетный прогноз социального-экономического развития Екатеринбурга на 2018 год. По словам начальника профильного департамента Алексея Прядеина, экономические процессы в городе демонстрируют небольшую положительную динамику: вырос товарооборот, объем инвестиций, инфляция к концу года составит 4,1%, (что ниже ожиданий), уровень официальной безработицы не превышает 0,5%. В то же время в Екатеринбурге снижаются темпы ввода жилья – к концу 2017 года город выйдет на показатель 900 тысяч квадратных метров.

Впрочем, депутатов больше заинтересовали прогнозные данные о численности населения города. В Екатеринбурге к концу года станет больше на 3 тысячи жителей. При этом рождаемость постепенно снижается (за 9 месяцев 2017 года родились 15 тысяч детей), а число мигрантов увеличивается (к концу года прирост составит 8 тысяч человек). Тенденция сохранится до 2020 года.

Несколько депутатов поинтересовались, как отразится рост населения на бюджете города, имея в виду увеличение количества налогоплательщиков. Но сотрудники мэрии поняли вопрос по-своему.

«Каждый город бьется за человеческий потенциал. «Демографический крест» (соотношение рождаемости и смертности в 90-е годы – прим. «Нового дня») будет нас преследовать еще несколько десятилетий, то есть рождаемость периодически будет падать. Но в Екатеринбурге сконцентрировано много производств в сфере промышленности, строительства, науки, бизнеса. Это привлекает молодых людей из других регионов, и это привлекает мигрантов. Более того, мигранты, приезжая в Екатеринбург, начинают вести оседлый образ жизни, их дети идут в детские сады и школы, и нужно быть готовыми к этому», – отметил вице-мэр Александр Корюков.

Алексей Прядеин добавил, что согласно прогнозному плану развития Екатеринбурга до 2030 года, доля трудоспособного населения снизится с 60% до 50%, при этом увеличится количество пенсионеров и молодежи. То есть говорить об увеличении налоговых доходов физических лиц не приходится. Но городские чиновники полагают, что агломерация «Большой Екатеринбург» может принести финансовую выгоду – в первую очередь за счет привлечения рабочей силы и специалистов. Такие расчеты сейчас ведутся, отметил Алексей Прядеин, но администрация города пока не готова их озвучить.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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