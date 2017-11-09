Екатеринбурженка ищет способ, как заставить УК заделать щель в наружной стене дома

Жительница Екатеринбурга второй год не может добиться от управляющей компании исполнения ее заявки. Как рассказала «Новому Дню» Елена, еще прошлой зимой в квартире стало непривычно холодно – притом, что батареи были теплыми. В результате выяснилось, что тепло из квартиры выдувает через щель в межпанельном шве, из которого высыпалась часть раствора, т.к. дом на улице Байкальской, 25 уже не новый, он был построен в 1988 году. С аналогичной проблемой столкнулись и жители дома на ул. Хрустальной, 31.

«Всю прошлую зиму мы прожили в холодной квартире. Когда на улице дует ветер, от стен веет, и у ребенка после сна даже уши и нос холодные. Постоянно простывает, так как дует и от стен и по полу», – говорит Елена.

Надо отметить, что заделка межпанельных швов относится к текущему, а не капитальному ремонту, то есть работы выполняются за счет средств, собранных с жильцов по строке «Содержание жилья». Об этом говорится в нормативных актах. Так, Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда, утвержденные постановлением Госстроя России, предписывают управляющим организациям в период межсезонья готовить здания к зиме – в том числе устранять неисправности по стенам и фасаду. «Местные разрушения ….. герметизирующих заделок стыков полносборных зданий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития», – говорится в пункте 4.2.3.1 Правил.

Елена еще в конце прошлого отопительного сезона обратилась в управляющую компанию – дом обслуживает УЖКХ Октябрьского района – чтобы коммунальщики обследовали швы. В итоге летом 2017 года сотрудники УК проверили их с тепловизором и пообещали поставить дом в план ремонта. «Сказали, что отремонтируют в июле, но ни в июле, ни в августе, ни потом работы проведены не были. Я обращалась в планово-технический отдел несколько раз. Последний раз в середине сентября. Мне сказали, что сейчас подрядчики работают на домах на Компрессорном, а потом придут к нам на Синие Камни. Пояснили, что ремонт можно делать до -10 градусов, но так никто с тех пор и не пришел», – говорит Елена.

На последнее обращение в УК ей пришел ответ, в котором коммунальщики извинились за причиненные неудобства, однако пояснили, что у управляющей компании начались проблемы с подрядной организацией, которая была нанята на заделку швов. Она не выполнила свои обязательства, поэтому с ней ведется претензионная работа.

«Но извините, свои обязательства по оплате содержания жилья я выполняю своевременно и рассчитываю получить ответную услугу вовремя и качественно. Отсутствие ремонта говорит о том, что всю зиму от стен с дырками будет дуть, и дома будет холодно», – переживает Елена.

Эксперты рынка говорят, что время у коммунальщиков еще есть. «Работы по герметизации швов можно проводить при любой погоде в температурном режиме от +30С до -15 градусов. Но при дожде и мокром снеге работы лучше перенести на более благоприятный день», – говорят в московской фирме «Ассоль», которая специализируется на промышленном альпинизме.

Сейчас Елена намерена обратиться в Департамент по государственному строительному и жилищному контролю Свердловской области с жалобой.

Руководитель УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков пояснил «Новому Дню», что сдвиг сроков произошел действительно из-за того, что УК отказалась от услуг подрядчика, нарушившего договорные обязательства. «Мы заключили договор с новой компанией. Ремонт межпанельных швов на домах поставлен в график работ на ноябрь и будет обязательно выполнен», – говорит он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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