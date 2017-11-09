В Екатеринбурге стали чаще умирать молодые мужчины. Причины – алкоголь, болезни и ДТП

По прогнозу администрации Екатеринбурга, средняя продолжительность жизни горожанина к 2020 году должна составить 74 года. А еще через десять лет екатеринбуржцы будут доживать до 76 лет. Такие цифры заложены в плане развития Екатеринбурга до 2030 года, сообщили сегодня чиновники мэрии на заседании думской комиссии.

Однако долгая жизнь екатеринбуржцев несет в себе и проблемы. «Жить стали дольше, но это касается только женщин. Продолжительность жизни мужчин меньше, и, к сожалению, сейчас молодое поколение мужчин погибает чаще. Причины этому – пьянство, заболеваемость ВИЧ и травмы на дороге в ДТП», – сообщил вице-мэр Екатеринбурга Александр Корюков.

«По ВИЧ мы просто галопируем. Надо понять, что происходит. Если в 2015 году у нас было 19,5 тысяч заболевших, то к 2020 году ожидаем 26,5 тысяч больных», – отметил депутат Александр Косинцев и поинтересовался причинами роста общей заболеваемости по Екатеринбургу.

Начальник экономического департамента Алексей Прядеин пояснил, что на статистику влияет два фактора – ранняя диагностика заболеваний, в том числе во время диспансеризации, и как ни странно, увеличение продолжительности жизни. «Чем дольше живет человек, тем больше вероятностей, что он заболеет. Появился даже такой термин «дожить до своего рака», – отметил чиновник.

Добавим, что по представленному сегодня прогнозу развития Екатеринбурга показатель смертности незначительно, но будет расти. Но поскольку рождаемость выше, то в ближайшие три года городу обеспечен естественный прирост населения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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