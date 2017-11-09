В Екатеринбурге силовики открыли стрельбу при задержании нелегальных парковщиков

В Екатеринбурге полицейские при поддержке бойцов СОБР провели спецоперацию по задержанию парковщиков – спортсменов, вымогавших у автомобилистов деньги за незаконную стоянку. Силовикам пришлось применить табельное оружие.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в ОБОП поступила информация от представителей коммерческого предприятия, которые рассказали о том, что на их территории злоумышленники организовали незаконный бизнес. Они захватили арендуемый компанией земельный участок на улице Сурикова и вымогали с автомобилистов деньги за незаконную парковку.

«У сыщиков имелись оперативные сведения, что все «хозяева» участка спортивного телосложения и могли иметь при себе оружие. Когда 8 ноября на место стоянки прибыли истинные владельцы земельного участка, в их адрес стали поступать угрозы, а затем применено насилие. Именно в этот момент и нагрянули силовики. Молодые люди попытались оказать сопротивление и ретироваться, но им этого не позволили. В воздух бойцами СОБР было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. В дежурную часть для разбирательства полиция доставила несколько человек в возрасте от 20 до 35 лет», – уточнил собеседник агентства.

В действиях задержанных лиц специалисты усматривают признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 163 (вымогательство), 179 (принуждение к совершению сделки), 330 (самоуправство) УК РФ. Сейчас правоохранители продолжают проверку, устанавливают более точные обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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