В «Гринвиче» открыли выставку мощнейших дрифт-автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

В «Гринвиче» открылась выставка «Герои нашего времени». На местах, где раньше стояли ретро-автомобили, теперь установили современнейшие гоночные. Дрифт-машины можно рассмотреть вблизи и сфотографироваться с ними. Перед открытием пилоты-гонщики устроили настоящее шоу в паркинге ТРЦ.

По словам организатора проекта Дмитрия Здомского, в экспозицию вошла классика автоспорта: Nissan 350Z, Nissan 200SX, Toyota Altezza, Toyota Chaser 100. Каждая из машин дорабатывалась пилотами не один год. В итоге стоимость тюнинга составляет от 700 тысяч рублей до 2,5 миллионов рублей. Все представленные на выставке автомобили не раз участвовали в различных соревнованиях.

«Специально для анонса выставки организаторы сняли пять небольших видеороликов про автомобили и их владельцев. Весь процесс съемок проходил в паркинге под «Гиперболой» и собрал большое количество не только фанатов спортивных машин, но и посетителей торгового центра. Рев мотора с мощностью почти в 1000 лошадей не мог не привлечь уральских автолюбителей. Шоу на паркинге завершилось под утро. Теперь ролики уже появились на экранах «Гринвича» и в Интернете», – отмечают организаторы.

Дрифт-шоу

Выставка спортивных дрифт-автомобилей будет открыта в «Гринвиче» до 16 декабря. Каждый желающий сможет не только изучить характеристики машин, но и рассмотреть боевые спорткары вблизи. Выставка проходит в 5 очереди на 0 уровне и в 4 очереди на -1 уровне.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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