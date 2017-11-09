В Екатеринбурге обычным гражданам дали поуправлять самолетом Boeing 737NG – испытать набор высоты и турбулентность (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в одном из торговых центров установили точную копию кабины авиайлайнера, позволяющую горожанам попробовать себя в роли пилота. Журналисты испытали на себе, каково это управлять пассажирским самолетом – взлетели на тренажере из аэропорта Кольцово и покружили над городом. По словам инструктора, для полета может быть сымитирован и другой аэропорт, например, с более сложными посадкой или взлетом – таких на планете немало.

Полет на Boeing 737

Как передает корреспондент РИА «Новый день», каждый желающий мог себя попробовать в качестве авиатора.

Авиатренажер компании установлен на специальной платформе, благодаря которой динамика полета воспроизводится во всех деталях. При наборе скорости и взлете ощущаются неровности бетонной взлетной полосы, отрыв и набор высоты. В ходе полета платформа точно отрабатывает последствия производимых действий и условий полета (крены, турбулентность и т.д.). Подвижность обеспечивается мощной гидравлической системой, управляемой компьютером. Благодаря подвижности кабины, системе визуализации и «озвучки» создается полное ощущение реального полета на самолете Boeing 737.

Посетители, попадая в точную копию кабины самолета Boeing 737NG, в окружении оборудования, систем управления и приборов, полностью идентичных реальным, имеют возможность занять кресло пилота и почувствовать себя командиром большого пассажирского авиалайнера.

Насколько реальны ощущения – смотрите на видео.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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