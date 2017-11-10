В Сухом Логу заменили ветхие сети, из-за которых сотни человек оставались без света

В Сухом Логу в районе деревообрабатывающего комбината (ДОК) энергетики заменили ветхие электросети. Последние пять лет за ними никто не следил, и около 300 жителей города регулярно оставались без света.

Электросети в районе деревообрабатывающего комбината долгое время, по сути, были бесхозными, эксплуатацией объектов никто не занимался. Имущество передали «Облкоммунэнерго», предприятие уже провело полную реконструкцию сетевого комплекса, что гарантирует окраине города стабильное электроснабжение. «Раньше за сетями следил ДОК. Но уже около пяти лет комбинат не работает. Провода и опоры ЛЭП обветшали, постоянно происходили сбои в снабжении и около 300 потребителей часто оставались без электричества. И первоначально, по договору подряда с администрацией, мы привели объекты в порядок: заменили изношенные участки сети, поставили новую трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА. Работы проводили в два этапа – зимой установили железобетонные опоры для воздушной линии протяженностью полкилометра, а летом и осенью проложили под землей кабельную линию, привезли мощную подстанцию. Это довольно большой объем работ, чтоб успеть в срок, нам даже пришлось просить помощи у коллег из Богдановича и Камышлова», – рассказал начальник Сухоложского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Валерий Коковин.

На весь цикл работ местные власти выделили около 2 млн рублей. Подключение потребителей завершено. Бесперебойное энергоснабжение теперь обеспечено жителям двух улиц Сухого Лога: улицы Гоголя – там расположены многоквартирные дома и улицы Лесной – это частный сектор.

Сухой Лог, служба информации

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