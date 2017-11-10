Уральца по ошибке лишили прав за пьяную езду – его права подделал другой нарушитель

На Среднем Урале прокуратура защитила права автомобилиста, которого незаконно лишили прав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре 2016 года суд оштрафовал жителя Североуральска на 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 1,5 года за пьяную езду (ст. 12.26 КоАП РФ) – этот факт инспекторы ДПС зафиксировали в своем протоколе 27 сентября. Но позже выяснилось, что осужденный мужчина не совершал этого правонарушения. Проведенная проверка показала, что 27 сентября гаишники остановили другого автомобилиста, который пользовался поддельным водительским удостоверением на имя упомянутого водителя. На такой шаг злоумышленник решился, поскольку раньше уже лишался прав за вождение ТС в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2017 года за подделку документов он был признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), а в дальнейшем осужден за очередной факт пьяной езды. Ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года, сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство оспорило решение судьи в отношении мужчины, который фактически не совершал вмененное ему правонарушение. В результате постановление служителя Фемиды отметили, уральцу восстановили водительские права.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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