Власти Екатеринбурга отменили субсидию на школьное питание беженцам с Украины

Беженцы с Украины больше не будут получить в Екатеринбурге субсидии на школьное питание. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб, документ опубликован на сайте мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно принятому ранее чиновниками решению, учащимся 5-11 классов выделялось по 76 рублей в день на питание в школе за счет субсидии, выделяемой Екатеринбургу из областного бюджета. В эту категорию попадали дети родителей, у которых доход ниже прожиточного минимума, сироты, дети из многодетных семей, а также дети граждан Украины, дети беженцев с Украины и тех, кто получил в России временное убежище. В то же время, согласно постановлению администрации Екатеринбурга, 65 рублей в качестве субсидий получают учащиеся 1-4 классов.

Всевозможные распоряжения и постановления о помощи украинцам начали принимать на муниципальном и областном уровне в 2014 году, когда Средний Урал стал принимать беженцев, покидавших Украину из-за военных действий на Донбассе. В настоящее время в регионе остается в силе решение об оказании гражданам Украины медицинской помощи.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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