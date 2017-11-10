В Екатеринбурге эвакуируют людей из миграционного центра

В эти минуты экстренные службы Екатеринбурга стянуты ну улицу Сулимова, 46, где располагается миграционный центр для оформления иностранцев, прибывающих на территорию России. Очевидцы сообщают, что началась эвакуация всех посетителей и сотрудников.

«На место приехали полицейские, МЧС, скорая помощь. Судя по всему, очередное сообщение о минировании. Работа миграционного центра парализована», – сообщил РИА «Новый День» один из очевидцев. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу пообещали дать комментарий по итогам проверочных мероприятий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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