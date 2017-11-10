В Екатеринбурге задержали автоугонщиков, «потерявших» костыли в машине

В Екатеринбурге предъявлено обвинение двум автоугонщикам из Березовского. Сообщники специализировались на краже иномарок с автозапуском. Одного из них могли поймать еще в мае, но ему удалось скрыцть с места преступления, несмотря на сломанную ногу.

Судить за автоугоны будут двух парней 22 и 26 лет из Березовского. По версии следствия, они орудовали в марте-июне этого года, занимались кражей иномарок, с которых позже скручивали номера и перепродавали. Сообщники выбирали автомобили с установленным автозапуском, после чего вскрывали машину, запускали двигатель и уезжали на ней. Один из подельников занимался только «черной» работой, второй следил за обстановкой. К примеру, в марте 2017 года был похищен Kia Cee'd от дома на улице Гагарина города Березовского, в мае 2017 года на той же улице – Hyundai30.

Сотрудники полиции искали автоугонщиков четыре месяца. Впрочем, как признались в УМВД по Екатеринбургу, поймать парней можно было еще в мае – один из угонщиков сломал ногу, но решил, что это не повод не идти «на дело». Мужчины присмотрели Kia Rio на улице Блюхера. 22-летний парень на костылях вскрыл авто, спрятал костыли между передними сидениями автомобиля и запустил двигатель. В этот момент хозяин автомобиля, услышав из окна своей квартиры сработавшую сигнализацию, брелком успел заглушить мотор. Вор попытался сбежать, но не смог вытащить застрявшие в салоне костыли. А потому он просто спрятался в кустах. Владелец иномарки с супругой вышел к машине, они увидели костыли в салоне и вызвали полицию. Испуганная женщина вернулась домой, а ее муж в ожидании стражей порядка остался караулить автомобиль. «В этот момент хозяин иномарки заметил подозрительного гражданина и попытался задержать, однако, тот, несмотря на травму, успел скрыться в направлении ближайшего автоцентра на улице Блюхера, где его ожидал напарник», – рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Задержать автоугонщиков смогли 27 июня с поличным, парни пытались украсть Toyota Corolla от дома на улице Шиловской города Березовского. Полицейские нашли и вернули хозяевам три автомобиля. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка полутора миллионов рублей. «В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний, они могут понести наказание до шести лет лишения свободы. До решения суда один из обвиняемых будет находиться под домашним арестом, а его старший товарищ – под стражей», – добавили в полиции.

Екатеринбург, служба информации

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