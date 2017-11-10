Михаил Галустян отправляется на стрельбы Минобороны

Михаил Галустян приедет в Екатеринбург, чтобы принять участие в турнире по страйкболу и лазертагу наравне с воспитанниками учреждений Минобороны России.

Турнир по лазертагу и страйкболу проходит в рамках Военно-технических игр. В финальном соревновании, которое пройдет в субботу, примут участие 140 воспитанников суворовских училищ – 7 команд по 20 человек. Также в состязаниях примет участие президент Федерации Военно-тактических игр, шоумен Михаил Галустян, который является организатором и автором идеи соревнований.

«Игры в страйкбол проводятся с целью развития тактических навыков участников, боевой слаженности внутри команды и прививания культуры обращения с оружием. Помимо лазертага и страйкбола в программу состязаний также включены тактическая медицина, сборка-разборка оружия, основы тактики», – рассказали организаторы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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