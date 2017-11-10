В Екатеринбурге прошла самая масштабная «мозгобойня» (ФОТО)

Популярный проект «Мозгобойня» провел интеллектуальную игру сразу на 74 команды. Общее число участников превысило 700 человек. Игроки едва смогли уместиться в павильон «Экспоцентра».

Организаторы собрали в одном зале Лигу Чемпионов – команды, побеждавшие в прошлых играх. Супервикторина прошла по обычным правилам – в семь раундов.

«Мозгобойня» в Екатеринбурге – франшиза популярной викторины, набирающей популярность в странах СНГ с 2012 года. На Урале проект известен почти два года, в него вовлечены несколько тысяч участников. Игра состоит из 49 вопросов, разделённых на 7 туров. 1, 4 и 6 – текстовые туры, в которых надо угадать термин, дополнить цитату или факт, догадаться, о каком событии, явлении идет речь, отгадать слово и т. п. Второй тур – новостной, в нем разыгрывают вопросы об актуальных событиях в мире. Третий – музыкальный тур, в котором по звучащему фрагменту нужно отгадать исполнителя, группу или композитора, фильм, фамилию говорящего и проч. Пятый тур – тур картинок, в котором нужно отгадать кадр или изображение, догадаться, кто или что на фотографии.

Вопросы первых шести туров показываются на экранах примерно минуту и зачитываются ведущим. После озвучивания всех семи вопросов каждого тура они читаются повторно и запускается обратный 100-секундный отсчёт, по истечении которого листочек с ответами сдаётся. Седьмой тур – блиц. Семь вопросов различных жанров появляются на экране на 15 секунд и зачитываются. Вопросы не остаются на экране и не повторяются. На обдумывание и запись на листочек даётся ещё 50 секунд. Команда сама решает, какой стоимости будет каждый ответ тура: отметка напротив ответа означает его оценивание по системе +2/-2 (правильный/неправильный), отсутствие отметки означает традиционное оценивание (1/0). Таким образом, максимум в блице +14 очков, минимум −14. Продолжительность игры около 2 часов 15 минут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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