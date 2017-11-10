В нижнетагильском фарше нашли бактерии, вызывающие энцефалит и менингит

В фарше Нижнетагильской птицефабрики нашли листерии – бактерии, вызывающие серьезные заболевания у человека, вплоть до летального исхода.

Вид грамположительных бактерий Listeria monocytogenes найдена в замороженном фарше из мяса птицы производства ООО «Нижнетагильская птицефабрика». Листериоз для человека считается опасным заболеванием и может вызывать менингиты и энцефалиты, а в ряде случаев бактерии могут привести к летальному исходу – например, если заразился человек с ослабленным иммунитетом или беременная женщина.

«Наличие в пищевой продукции этого вида бактерий является несоответствием обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». На основании вышеизложенного, действие Декларации о соответствии № TC N RU Д-RU. АЯ14.B.03557 приостановлено Федеральной службой по аккредитации», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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