Слишком долго хранят трупы и закапывают на сельхозполях – прокуратура предъявила претензии похоронщикам

Прокуратура выявила 115 нарушений и подала 15 судебных исков после массовой проверки ритуальных организаций в Свердловской области. В десятках муниципалитетов кладбища не благоустроены должным образом, похоронные конторы нарушают санитарные нормы, а местные власти не спешат оформлять землю под захоронения в собственность, чем пользуются предприимчивые коммерсанты.

Так, например, в Асбесте прокуратура установила, что в морге специализированной службы «Ритуал» хранились несколько трупов, которые в течение длительного времени были не захоронены. Нарушение было устранено только после прокурорского протеста.

Содержание кладбищ с несоблюдением санитарных норм зафиксировано в Кушве, Североуральске, Ирбите и Верхней Пышмы. В этих городах не проводились работы по благоустройству участков захоронений, акарицидной обработке территории, не было мусоросборников.

По информации надзорного ведомства, екатеринбургский «Комбинат специализированного обслуживания» не организовал санитарно-защитную зону возле крематория и не проводил исследования уровня выбросов в атмосферный воздух. Суд после рассмотрения иска прокуратуры обязал ЕМУП устранить грубые нарушения до мая 2019 года.

Многочисленные претензии прокуратуры связаны с оформлением земельных участков под кладбища. В Екатеринбурге места погребения «Южное-3», «Южное-4», «Верхнемакаровское», «Северное» не поставлены на кадастровый учет. Мэрией также не оформлено право собственности на кладбища «Кольцовское», «Палкинский торфяник», «Уктусское-2», «Уктусское-3».

По мнению надзорного ведомства, захоронение умерших на обезличенной территории не позволяет санитарным службам должным образом контролировать санитарно-защитные зоны кладбищ. В адрес главы городской администрации Александра Якоба внесено представление об устранении нарушений. Аналогичные проблемы с земельными участками есть в Ивделе, Качканаре, Североуральске, Невьянске, Реже, Сысерти, Красноуфимске и других муниципалитетах. По всем случаям прокуроры обратились с исками в суд.

Кроме того, в Ирбите обнаружены действующие кладбища, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения. Подобный случай был выявлен и на территории Екатеринбурга. Бизнесмен из поселка Горный Щит организовал захоронения на участке с разрешением «для сельскохозяйственного производства», за что был оштрафован на 100 тысяч рублей. Позднее Чкаловский райсуд признал деятельность коммерсанта незаконной.

Были вскрыты и финансовые нарушения. В Артемовском муниципальное учреждение «Жилкомстрой» заключило контракт на содержание кладбищ с предприятием, директор которого одновременно работал в МБУ, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции». В Камышлове муниципальный контракт на уборку мусора с кладбища обернулся растратой 67 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Помимо прочего, в десятке городов не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела, а услуги по погребению оказывают индивидуальные предприниматели, что также является нарушением федерального законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

В нижнетагильском фарше нашли бактерии, вызывающие энцефалит и менингит. / В Екатеринбурге прошла самая масштабная «мозгобойня» (ФОТО). / Задержанного ФСБ сотрудника ОэБ и ПК Гайдакевича-Соколюка не станут заключать под стражу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»