Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)

В Театре драмы сегодня состоится премьера спектакля «Способный ученик», который создатели посвятили Стивену Кингу. Эта философская драма с элементами хоррора рассказывает о том, что нельзя жить прошлым, каким бы оно ни было.

У Стивена Кинга есть одноименная повесть – «Способный ученик», которая и вдохновила драматурга Ирину Васьковскую на написание своей пьесы. Но это не переложение Кинга, а скорее – посвящение его творчеству. В пьесе больше отсылок к философии и размышлениям, нежели кровавой драмы. Хотя сюжет схож: школьник, увлекающийся историей, узнает, что по соседству проживает старик, который когда-то был причастен к холокосту. И открываются страшные тайны.

Как рассказали РИА «Новый День» в Театре драмы, спектакль содержит элементы хоррора и пытается донести «кинговскую» атмосферу, поэтому должен понравиться фанатам писателя.

«Драма «Способный ученик» – это наше посвящение Стивену Кингу, в библиографии которого тоже нашлось место подобному сюжету. Я не буду его пересказывать, отмечу лишь, что для нас – драматурга, режиссера и сценографа Владимира Кравцева – эта история не привязана к конкретному времени или определенным событиям, несмотря на то, что в тексте пьесы, безусловно, есть отсылки к вполне реальным обстоятельствам, – говорит режиссер Дмитрий Зимин. – Мы видим происходящее на сцене как возможность заявить, что нельзя жить прошлым, каким бы притягательным (а зло, как известно, может быть очень харизматичным) оно ни казалось».

Сценография спектакля не указывает ни на страну, где происходит действие, ни на временной период. «Это такой кусок жизни, где нет ничего бутафорского, – здесь только подлинные вещи, подлинная среда. А, принимая во внимание то, что в сегодняшнем мире вещи «перетекают» из культуры в культуру, грубо говоря, один и тот же стул может стоять в гостиной американца, немца и китайца, эта подлинность только акцентирует вневременной характер всего происходящего», – говорит художник Владимир Кравцев.

Добавим, что «Способный ученик» – не первая работа постановочной команды. В Драме «дуэт» Ирина Васьковская и Дмитрий Зимин ранее создали постановки «Платонов. Две истории» по рассказам Андрея Платонова, «Пассажиры» по произведениям Владимира Набокова и единственный в мире «вертикальный» спектакль «Лифт».

Фото – предоставлено пресс-службой Театра драмы, автор – Юлия Квачева

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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