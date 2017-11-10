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Пятница, 10 ноября 2017, 13:36 мск

российское информационное агентство 18+

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Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)

Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)

В Театре драмы сегодня состоится премьера спектакля «Способный ученик», который создатели посвятили Стивену Кингу. Эта философская драма с элементами хоррора рассказывает о том, что нельзя жить прошлым, каким бы оно ни было.

У Стивена Кинга есть одноименная повесть – «Способный ученик», которая и вдохновила драматурга Ирину Васьковскую на написание своей пьесы. Но это не переложение Кинга, а скорее – посвящение его творчеству. В пьесе больше отсылок к философии и размышлениям, нежели кровавой драмы. Хотя сюжет схож: школьник, увлекающийся историей, узнает, что по соседству проживает старик, который когда-то был причастен к холокосту. И открываются страшные тайны.

Как рассказали РИА «Новый День» в Театре драмы, спектакль содержит элементы хоррора и пытается донести «кинговскую» атмосферу, поэтому должен понравиться фанатам писателя.

«Драма «Способный ученик» – это наше посвящение Стивену Кингу, в библиографии которого тоже нашлось место подобному сюжету. Я не буду его пересказывать, отмечу лишь, что для нас – драматурга, режиссера и сценографа Владимира Кравцева – эта история не привязана к конкретному времени или определенным событиям, несмотря на то, что в тексте пьесы, безусловно, есть отсылки к вполне реальным обстоятельствам, – говорит режиссер Дмитрий Зимин. – Мы видим происходящее на сцене как возможность заявить, что нельзя жить прошлым, каким бы притягательным (а зло, как известно, может быть очень харизматичным) оно ни казалось».

Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)
Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)
Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)
Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)
Хоррор-посвящение Стивену Кингу поставили в Свердловской драме (ФОТО)

Сценография спектакля не указывает ни на страну, где происходит действие, ни на временной период. «Это такой кусок жизни, где нет ничего бутафорского, – здесь только подлинные вещи, подлинная среда. А, принимая во внимание то, что в сегодняшнем мире вещи «перетекают» из культуры в культуру, грубо говоря, один и тот же стул может стоять в гостиной американца, немца и китайца, эта подлинность только акцентирует вневременной характер всего происходящего», – говорит художник Владимир Кравцев.

Добавим, что «Способный ученик» – не первая работа постановочной команды. В Драме «дуэт» Ирина Васьковская и Дмитрий Зимин ранее создали постановки «Платонов. Две истории» по рассказам Андрея Платонова, «Пассажиры» по произведениям Владимира Набокова и единственный в мире «вертикальный» спектакль «Лифт».

Фото – предоставлено пресс-службой Театра драмы, автор – Юлия Квачева

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