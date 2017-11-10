Епархия готовится к очередному крестному ходу по центру Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия готовится к очередному крестному ходу в центре города. В пресс-службе напомнили, что 7 декабря, в день, когда Русская православная церковь празднует день святой великомученицы Екатерины, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится архиерейская Божественная литургия. «Ожидается, что ее возглавит приглашенный на эти праздничные дни Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III», – сказали в епархии.

После богослужения состоится «общегородской» крестный ход. Верующие и клирики пройдут колонной от Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург до Храма на Крови на улице Толмачева (Царской). Точный маршрут следования пока неизвестен.

Екатеринбург, служба информации

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