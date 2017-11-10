В Екатеринбурге полиция выпустила настольную игру с персонажами – авторитетами «Фартовая ручка» и «Колян торпеда»

В Екатеринбурге выпустили детскую полицейскую настольную игру, персонажами которой стали криминальные авторитеты «Фартовая ручка», «Колян торпеда» и «Бык». По словам силовиков, игра уникальна и не имеет аналогов в России. Юным Шерлокам Холмсам предстоит распутать не одно преступление – будь то кража крокодила из городского зоопарка или угон автомобиля из гаража администрации города.

Как рассказал РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, идея и разработка забавы для детей принадлежит активному общественнику Константину Сергееву. Наблюдая за интересом своего сына к детективным настольным играм, он решил создать свою «настолку» для школьников, где они смогли бы выступить в роли сыщиков.

«Собрав улики, участники определяют из десяти злоумышленников именно того, кто причастен к совершению конкретного противоправного деяния. За раскрытие преступления и успехи в службе герои, как в жизни, получают специальные звания от рядового до генерал-майора полиции. Подробные инструкции есть в каждой коробке и на собственном сайте игры «Полицейское расследование в городе Екатеринбург»», – уточнил собеседник агентства.

Героями игры, в частности, стали кинолог, инспекторы ДПС и ПДН, участковый уполномоченный полиции, эксперт-криминалист и сотрудник патрульно-постовой службы. По словам Горелых, делая ходы по игровому полю, нужно с помощью улик установить, кто совершил кражу крокодила из городского зоопарка, кто угнал автомобиль из гаража администрации города и кто распространяет на улицах наркотики.

«Образы положительных персонажей, преступников, «улики» и вся идеология игры в целом созданы при активной консультативной помощи действующих сотрудников екатеринбургского гарнизона полиции. Стражи порядка добавили в условия игры правдоподобия, указав на карточках, как выглядит номер КУСП, какая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за то или иное преступление. Следует отметить, что злодеи намеренно сделаны узнаваемыми, но не страшными, а именно клиповыми, собирательными и «говорящими». Например, к криминальной истории дореволюционной России отсылает нас персонаж «Снежана Блювштейн по кличке «Фартовая ручка», сразу узнается хулиган в «Николае Шпанюгине по кличке «Колян Торпеда»», – рассказал Горелых.

Настольной игрой планируется поощрять отличившихся ребят, победивших в различных соревнованиях или конкурсах. Также комплекты будут подарены воспитанникам детских подшефных домов МВД.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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