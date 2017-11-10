Эхо войны? Начальник УФСБ Вяткин не пришел поздравлять полицейских с профессиональным праздником

У ГУ МВД по Свердловской области только что закончились праздничные мероприятия в ДК Железнодорожников, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел. Торжество для работников городского управления полиции, как ранее сообщалось, запланировано в цирке.

Как рассказал «Новому Дню» участник праздничных мероприятий, поздравлять полицейских с профессиональным праздником в ДК железнодорожников пришли такие представители истеблишмента как губернатор Свердловской области, руководство Росгвардии и Следственного комитета. Стоит отметить, что среди них не было начальника УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина. По мнению ряда наблюдателей, это стало своего рода свидетельством аппаратной войны между ведомствами, о которой и ранее неоднократно неофициально говорили представители обоих ведомств.

Однако официальный представитель УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная опровергла подобного рода мнения, сообщив, что Александр Вяткин находился на важном совещании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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