Уральские красотки на велосипедах прокатились по «трассе Тур де Франс» (ВИДЕО)

Уральцы, которые еще недавно с удовольствием бегали марафоны, увлеклись новым велосипедным видом спорта – сайклингом.

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В Екатеринбурге собираются строить трассу для любителей передвигаться на двух колесах и проводить гонку «Тур де Шарташ». Даже в преддверии зимы активные екатеринбуржцы не оставляют тренировок, правда, меняют трассы на свежем воздухе на залы для занятий сайклингом. Одна из уникальных студий, где условия максимально приближены к реальным, открылась в спортивном клубе AversFit . Ее ведет именитый тренер Олег Успенский, который разработал собственную методику, благодаря которой тренировка в зале не уступает ни по трудозатратам, ни по эмоциям, ни по пользе для здоровья настоящим велогонкам.

«В зале мы имитируем условия гонок Тур де Франс, Джиро д'Италия и Вуэльта Испании – уровень нагрузки выбирается так, как если бы человек действительно ехал в ландшафте этой велогонки. К тому же мы используем 3D-визуализацию – это позволяет достичь максимального эффекта погружения», – рассказывает Олег Успенский.

Имитация езды по горным склонам, равнинам и ущельям дает возможность правильно распределять нагрузку, несмотря на то, что сайклинг – это, как правило, высокоинтенсивная аэробная тренировка. Занятия дважды в неделю позволяют, и укрепить сердечно-сосудистую систему, и привести в тонус мышцы, и подтянуть фигуру, и, конечно, избавиться от ненужных килограммов.

По словам тренера, к занятиям на сайкле может приступать любой человек, и уровень подготовки учитывается индивидуально. На тренажерах установлены кардиомониторы, что позволяет контролировать частоту сердечных сокращений.

Стандартная тренировка проходит 60 минут, но, по словам тех, кто уже попробовал свои силы, пролетает как один миг. Накануне трассу Тур де Франс покоряли уральские красавицы – участницы конкурса таланта и красоты «Woman Star Екатеринбург@. Олег Успенский провел для девушек полноценную спортивную тренировку, и, даже те, кто никогда не садился на велосипед, получили отличную встряску и заряд позитивных эмоций.

Интересно, что на тренировку по сайклу в спортивный клуб AversFit может попасть любой желающий, поскольку появилась возможность посещать занятия без клубной карты, стоимость занятия 600 рублей. Это отличная возможность оценить свои силы и испытать эмоции, которые получают победители именитых гонок в желтых майках лидеров. Тренировки с Олегом Успенским проходят дважды в неделю – во вторник и четверг.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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