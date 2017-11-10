В выходные перекроют дороги возле Макаровского моста

В ближайшие выходные будет ограничено движение транспорта на дорогах, прилегающих к Макаровскому мосту. Перекрытия связаны с реконструкцией моста и строительством сети теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение транспорта по улице Гражданской будет закрыто от Челюскинцев до Некрасова с 08:00 11 ноября до 18:00 12 ноября. Ограничения инициированы подрядчиком ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по улице Машинистов, так как участок от Гражданской до III интернационала останется закрытым.

Напомним, реконструкция Макаровского моста началась летом этого года. В октябре дорожные строители на две недели полностью закрывали мост для движения всех видов транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

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