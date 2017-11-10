В Екатеринбурге пиромана, который поджег 41 автомобиль, отправили в колонию на 5 лет (ФОТО)

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 32-летнему автомеханику из села Патруши, который поджег 41 автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пироман орудовал в нескольких районах уральской столицы, а также в Арамили в течение 2015-2016 годов. Чаще всего злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и, как признал он на допросе в полиции, поджигал машины из хулиганских побуждений. «Он разливал на автомобили горючую жидкость и поджигал. В результате им был уничтожен полностью или частично 41 автомобиль. Действиями обвиняемого причинен значительный материальный ущерб на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей», – отмечали ранее в пресс-службе областной прокуратуры.

Последний раз молодой человек поджег автомобиль на Химмаше 15 октября прошлого года, после чего был задержан нарядом ППС, уточнили сегодня РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. По информации ведомства, пироман признан виновным и по решению суда отправится в колонию строгого режима на 5 лет. При вынесении приговора было учтено, что обвиняемый ранее уже был судим за грабеж и кражу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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