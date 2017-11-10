«Уральские авиалинии» объявили неделю скидок на авиабилеты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о недельной распродаже билетов на рейсы в города России, стран СНГ и Европы. Акция продлится с 11 по 17 ноября. В этот период можно приобрести билеты со скидкой до 30% на вылеты до 24 марта 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, скидки действуют на рейсы с вылетом из Екатеринбурга, Новосибирска, Читы, Томска, Барнаула, Омска, Кемерово, Благовещенска, Красноярска, Якутска и Владивостока. Полный список направлений можно посмотреть на сайте uralairlines.com.

В период распродажи пассажиры могут оплачивать билеты бонусами «Крылья» – один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1000 рублей для новых участников программы лояльности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

В Екатеринбурге пиромана, который поджег 41 автомобиль, отправили в колонию на 5 лет (ФОТО). / В выходные перекроют дороги возле Макаровского моста. / Детсады Екатеринбурга не пустят на утренники Дедов Морозов без санкнижек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»