Кто в полиции служил, тот в цирке не смеется. Репортаж со дня работника ОВД (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском цирке прошли торжества по поводу дня полиции. В зрительном зале собрались, в основном, родные тех, кого чествовали в этот день. Почетных гостей оказалось не так много – вместо сити-менеджера Александра Якоба был его зам Алексей Кожемяко, выразить уважение правоохранителям пришли главы некоторых районов города и их заместители, представители городской прокуратуры, думы Екатеринбурга и заксобрания Свердловской области. Командовал парадом директор цирка и, как он сам себя аттестовал, «большой друг нашего любимого управления» Анатолий Марчевский. Его подчиненные спели гимн полицейским, который сами же и сочинили.

Затем началась церемония награждения лучших работников органов внутренних дел Екатеринбурга – вместо начальника управления полиции Сергея Кулагина награды коллегам вручал его врио, а также вице-мэр Алексей Кожемяко, директор ЦПКиО Роман Шадрин, его коллега по гордуме Александр Мяконьких, депутат заксобрания области Игорь Володин, представители епархии Екатеринбурга и банкиры. Периодически Марчевский, выполнявший в этот вечер роль тамады, выстраивал полицейских и гостей вечера на арене и отправлял их на круг почета.

После награждения собравшиеся почтили минутой молчания погибших при исполнении служебных обязанностей коллег. Многие в зале не могли сдержать слез.

Затем началось цирковое представление.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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