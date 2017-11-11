На свердловской трассе снегоуборщик насмерть сбил девочку

В Свердловской области КамАЗ-снегоуборщик насмерть сбил 12-летнюю девочку. Трагедия произошла накануне вечером на 4-м километре дороги «Студенческий – Белореченский» в Зареченском городском округе. Девочка шла одна по краю проезжей части в попутном направлении. На ней была темная одежда без световозвращающих элементов.

Сейчас в инциденте разбираются свердловские следователи. Проводится проверка. «Будет выясняться, все ли необходимые и своевременные меры были приняты должностными лицами обслуживающей дорогу организации для обеспечения безопасной для посторонних граждан работы специализированного автотранспорта. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

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