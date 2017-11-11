По факту смерти 12-летней девочки на трассе в Заречном возбуждено уголовное дело

В Свердловской области полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки на трассе в Заречном городском округе. Напомним, вчера вечером ребенка сбил КамАЗ-снегоуборщик. Трагедия произошла вечером, девочка была одета в темное, без светоотражающих элементов, к тому же без сопровождения взрослых. Водитель грузовика со снегоотвалом просто не заметил ребенка на обочине. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело у полиции изъяли представители СКР, так как речь идет о погибшем ребенке.

«В рамках расследования будет выясняться, все ли необходимые и своевременные меры были приняты должностными лицами обслуживающей дорогу организации для обеспечения безопасной для посторонних граждан работы специализированного автотранспорта. Кроме того, будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживала погибшая девочка, и выясняться, по какой причине малолетний ребенок в темное время суток оказался без сопровождения взрослых на трассе между двумя населенными пунктами. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СКР.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.17

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