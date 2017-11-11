Футбольный «Урал» уступил хоккейному «Автомобилисту» в самом странном и смешном матче года (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел благотворительный матч между хоккейным клубом «Автомобилист» и футбольным клубом «Урал». Спортсмены, представляющие КХЛ и РФПЛ, сошлись в самой странной игре, представляющей безумную смесь футбола, хоккея с шайбой, бенди и хоккея с клюшкой. Положения «вне игры» в матче не считались, удалений не было, а за любые нарушения пробивали пенальти-буллиты. Главным тренером хоккеистов был Владимир Крикунов, а вот наставника футболистов Александра Тарханова отправили сегодня на лед, вместо него руководил игрой «шмелей» президент клуба Григорий Иванов.

Игра длилась два тайма – но время было хоккейное, по 20 минут. В первом обе команды вышли на лед с клюшками, а играли маленьким мячом, во втором – с пустыми руками, но большим футбольным мячом. Но обе «двадцатиминутки» спортсмены провели в валенках и хоккейных шлемах.

Логично в первом тайме вели хоккеисты, привычные к клюшкам в руках – первые три мяча записали на свой счет «шоферы». Затем футболисты «Урала» смогли сократить разрыва на один гол, но тут же «Автомобилист» отыграл еще два мяча. И на перерыв команды ушли со счетом 5:1 в пользу хоккеистов. Казалось, второй тайм должен остаться за «Уралом», к тому же у футболистов была пара возможностей пробить штрафной – причем оба раза вратаря в рамке не было. Однако реализовать удалось лишь один. Счет стал 2:5. Еще спустя несколько минут «шмели» сократили отставание – 3:5, но точку в матче поставили все же хоккеисты. Итог: 6:3 в пользу «Автомобилиста».

После матча игроки обеих команд обменялись рукопожатиями, а некоторые из них – валенками. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Автомобилиста», на матч было продано порядка 2,5 тысячи билетов. Все вырученные деньги пошли на благотворительность – в помощь школе-интернату «Эверест».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.17

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