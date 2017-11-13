В Кольцово встретили 7-миллионного пассажира «Уральских авиалиний» (ФОТО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые в своей истории перевезла более 7 миллионов человек c начала года. Юбилейным пассажиром стала Никитова Елена, которая отправилась в путешествие из Екатеринбурга в Москву с семьей на рейсе U6-268.

В аэропорту Елену встречали представители авиакомпании, которые вручили ей сертификат с бонусами программы лояльности «Крылья». А специально для маленьких пассажиров «Уральские авиалинии» приготовили памятные фирменные сувениры и мягкие игрушки. Бонусы «Крылья» Елена и ее семья смогут потратить на новый перелет по любому направлению авиакомпании.

Напомним, награждать юбилейных пассажиров своих рейсов стало у «Уральских авиалиний» доброй традицией. Первый раз награждение юбилейного пассажира состоялось в октябре 2007 года – тогда авиакомпания чествовала миллионного пассажира, а в прошлом году впервые поздравили шестимиллионного. Стоит отметить что, в этом году юбилейный пассажир зарегистрирован на месяц раньше, чем в прошлом из-за активного роста пассажиропотока.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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