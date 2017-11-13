С начала года свердловские приставы выдворили на родину почти полторы тысячи мигрантов-нелегалов

С начала года свердловские приставы выдворили на родину 1419 нелегальных мигрантов. Очередную группу гастарбайтеров отправили из аэропорта Кольцово в Ташкент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебные приставы на днях выдворили из Екатеринбурга 33 нелегалов – граждан Узбекистана. Граждане нарушили правила пребывания в России, в частности, вовремя не продлили рабочую визу, и были задержаны в ходе рейдов силовиков в Белоярском, Красноуфимском и Верхнепышминском районах Среднего Урала.

«Всем правонарушителям суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, с административным выдворением за пределы РФ за то, что они нарушили режим пребывания в России», – указывают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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