На отдых за границу слетают на 57% туристов больше, чем годом ранее

Турпоток по международным направлениям в этом году вырастет на 57% по сравнению с прошлым годом и почти достигнет докризисных показателей, посчитали аналитики. Такой резкий скачок связывают с открытием Турции, которая стала безусловным лидером по числу туристов, а также с улучшением экономической ситуации в целом.

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России с учетом прогнозов и продаж до конца года уже посчитала, сколько всего туристов выехали и выедут за границу на отдых в 2017 году. По данным АТОР, по 10 наиболее популярным пляжным направлениям отправится на отдых 11,62 млн человек – это на 57% больше, чем год назад. Но это все еще на 18,8% меньше, чем в рекордном для туризма 2013-м году: тогда на отдых по 10 ведущим пляжным направлениям отправилось 14,3 млн россиян.

Естественно, возвращение Турции в 2017 году стало одним из наиболее существенных факторов, определивших расклад сил на рынке выездного туризма. Эту страну выбрали 38,7% всех туристов. Остальные популярные направления не набрали и 10%. В топ-10 направлений вошли также (по убыванию объемов турпотока): Греция, Испания, Кипр, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, Черногория, ОАЭ, Вьетнам и Израиль.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

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