Science Slam меняет формат – ученые будут рассказывать о физике, химии, истории и языках детям

Проект Science Slam в Екатеринбурге адаптируют для детей – ученые будут рассказывать о своих исследованиям школьникам. Первая «битва» Science Slam Kids пройдет 18 ноября в Ельцин Центре. «Четверо научных сотрудников выступят перед школьниками и расскажут им о своих исследованиях понятно и интересно. У каждого из них будет всего 10 минут для того, чтобы завоевать внимание юных зрителей. Ученые поделятся знаниями из нескольких областей: история, физика, химия, языкознание. Дети выберут победителя самостоятельно, благодаря замеру громкости аплодисментов», – говорят в пресс-службе проекта.

Участниками первого Science Slam Kids станут младший научный сотрудник лаборатории прикладной электродинамики Института электрофизики УрО РАН Василий Крутиков с докладом «Какой суперсилой обладают электрофизики и кто они такие?», лауреат президентской премии по физике, один из основателей Министерства молодых предпринимателей Дмитрий Гурьев с темой «Время физики: как маятник и банка газировки учат нас командой работе», бывший замдиректора гимназии №70, магистр London Metropolitan University Николай Шабуневич с мини-лекцией «О чем поет Кэтти Перри или Зачем учить английский?» и преподаватель-исследователь, специалист по Средней Азии, ассистент кафедры теории и истории МО УрФУ Антон Кочнев с темой «От свистулек до приставок: когда детям на Руси было жить хорошо».

Екатеринбург, служба информации

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