Екатеринбуржцы смогут поучаствовать в съемках фильма на фестивале «Кинопроба»

В Екатеринбурге с 1 по 4 декабря по традиции пройдет «Кинопроба». В рамках фестиваля зрители смогут поучаствовать в съемках документального фильма про Ельцин-центр. Принять участие в воркшопе можно отправив предварительно заявку.

На фестиваль «Кинопроба» в этом году поступило 312 заявок из признанных центров кинематографии (США, Германия, Чехия и другие) и стран, кинематограф которых не так известен, например, Монголия, Гонконг и другие. Но в конкурс вошло всего несколько игровых, неигровых и анимационных фильмов. Смотреть и оценивать конкурсные работы будет жюри, которое в этом году возглавит екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко.

Афиша «Кинопробы» формируется из двух блоков – конкурса и параллельной программы. Для участников и зрителей фестиваля внеконкурсные показы – это единственная возможность увидеть по-настоящему раритетные исторические находки, ретроспективы и образовательные проекты. При этом концентрация событий такова, что фестивальный день начинается в 10:00, а заканчивается далеко за полночь. Вход на все мероприятия «Кинопробы» свободный для всех желающих.

Также «Кинопроба» приглашает екатеринбуржцев принять участие в воркшопе по документальному кино «Место встречи – Ельцин Центр». Начинающие режиссеры на протяжении 4 дней будут работать под руководством опытных мастеров и в результате создадут фильм о Ельцин-центре – как месте, которое привлекает творческие проекты, инициативы, людей. Чтобы поучаствовать в съемочном процессе, до 25 ноября нужно отправить заявки на участие по электронной почте kinoprobafest@mail.ru или в группу фестиваля https://vk.com/kinoproba. В письме нужно указать свой возраст, образование, наличие опыта работы в кино, а также мотивацию участвовать в воркшопе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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