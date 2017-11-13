Эпидемия ОРВИ в Свердловской области пошла на спад

Врачи фиксируют снижение количества заболевших ОРВИ в Свердловской области. Эпидпорог в целом по региону не превышен, хотя в Екатеринбурге эпидемия продолжается. На данный момент на карантин закрыты 63 группы в детсадах и 7 классов в школах.

За прошлую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 20 тысяч заболевших ОРВИ, показатель составил 48,4 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 11% и ниже уровня прошлой недели на 8,5%. В Екатеринбурге эпидпорог пока превышен на 7,7%: за неделю врачи зарегистрировали 9,2 тысячи заболевших.

На карантин в регионе закрыты 63 группы в детсадах и 7 классов в школах, также полностью закрыт один садик в Камышловском городском округе. Грипп пока не выявлен.

«В рамках диагностического и дозорного лабораторного мониторинга в области за неделю обследован 91 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус и другие)», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Добавим, что от гриппа в области сейчас привит 41% населения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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