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В Екатеринбурге вынесли приговор банде ловеласов, грабивших девушек (ФОТО)

В Екатеринбурге вынесли приговор банде ловеласов, грабивших девушек (ФОТО)

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор трем мужчинам, которые грабили девушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленники были задержаны 31 января этого года. Следствие установило, что мужчины знакомились в интернете с молодыми девушками, предлагали познакомиться, покататься на машине или отдохнуть в коттедже. «Увеселительная поездка обычно заканчивалась ночью в глухом месте. Например, в окрестностях поселков Медный-2 или Рудный. Там под угрозой ножа и физической расправы у девушек отбирались все ценные вещи – телефоны, золотые украшения, банковские карты, шубы. После этого обвиняемые просто бросали жертв на месте преступления и уезжали», – сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Новый День: В Екатеринбурге вынесли приговор банде ловеласов, грабивших девушек (ФОТО)

В полиции отмечают, что потерпевшими становились несовершеннолетние девушки, которые сознательно завышали свой возраст при регистрации на сайтах знакомств в социальных сетях. Вероятно, именно такие необдуманные действия, а также отсутствие контроля со стороны родителей, и стали причиной их бед. Сыщики установили, что троица ограбила, по меньшей мере, пятерых девушек.

Новый День: В Екатеринбурге вынесли приговор банде ловеласов, грабивших девушек (ФОТО)

Обвиняемым Сайди Махмудову и Малику Гахраманову суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 9 лет 6 месяцев соответственно в колонии строгого режима, их товарищу Рамилу Исаеву – 10 лет колонии строго режима.

Новый День: В Екатеринбурге вынесли приговор банде ловеласов, грабивших девушек (ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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