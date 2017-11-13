В гордуму Екатеринбурга внесен проект бюджета-2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о внесении на рассмотрение гордумы проекта муниципального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Согласно документу, доходы казны в следующем году составят 36,53 миллиарда рублей, расходы – 37,42 миллиарда. Ассигнования дорожного фонда Екатеринбурга предусмотрены в размере 5,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 886,9 миллиона рублей. Муниципальный долг оценивается на уровне 3,763 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА «Новый День».

По сравнению с текущим годом параметры бюджета заметно изменились. В 2017 году доходы и расходы Екатеринбурга были выше – 38,1 и 39 миллиардов соответственно, а дефицит казны больше – 945 миллионов рублей. При этом размер муниципального долга был меньше в 1,6 раза – 2,288 миллиарда рублей.

Во вторник, 14 ноября, новый бюджет пройдет «нулевое чтение» на пленарном заседании думы. Проект представит депутатам начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева. Затем документ будет обсуждаться в профильных комиссиях ЕГД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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