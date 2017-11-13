Уралец пристрелил собаку с лесопилки, которая постоянно его облаивала

В Серове направлено в суд уголовное дело против жителя поселка Новая Кола, пристрелившего пса, который постоянно его облаивал. Мужчине также вменяется незаконное изготовление патронов и угроза убийством.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в МО МВД России «Серовский», преступление было совершено летом этого года. Мужчине 1968 года рождения очень не нравилась собака одного из работников лесопилки. Пес постоянно облаивал его, что выводило обвиняемого из равновесия.

«Как-то он с супругой отправился на пляж. Проходя через лесополосу, мужчина и его жена в очередной раз встретили облаявшего их пса. Недолго думая, злоумышленник вернулся домой, взял ружье и вернулся на лесопилку. Забежав с оружием на веранду служебного помещения, где находились трое рабочих, мужчина навел ствол на людей и крикнул: «Стоять, застрелю!». А затем выстрелил в собаку и убил ее», – уточняет дознаватель серовской полиции Оксана Комиссарова.

Работники попытались скрутить налетчика, но мужчина ударил одного из них прикладом по голове. Вскоре на место прибыл наряд полиции и задержал стрелка. При себе у него оказалось пять патронов. Выяснилось, что мужчина незаконно хранил ружье и патроны и изготавливал сам.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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